永泰粉錦公路「雲向」擬招標推4伙空中特色戶　農曆新年後開示位

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW），今日（5日）介紹頂層特色單位資料，發展商表示，有機會先招標出售全盤4伙特色戶，並考慮優先售予大手買家，另料農曆新年後開放示位。



擬招標推特色戶 考慮大手客優先

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目查詢量逐漸增加，錄30組大手客查詢。為回應市況，有機會先招標出售該4伙頂層特色戶，不排除4伙一次性盡推，並考慮優先售予大手買家。項目正逐步進行軟銷，料農曆新年後開放示位。

永泰楊聰永：經濟環境穩定、息口低企利好新盤開售

談及樓市走勢，楊聰永指近期市況向好，樓市價量理想，加上整體經濟環境穩定及息口低企等利好因素，將有利新盤開售，對項目銷售有信心。他補充，項目亦能受惠於政府大力發展北都等系列政策，頗具升值潛力。

設4伙空中特色戶 皆屬三房

項目設4伙「空中特色戶Cloud Above @ the Golf」，實用面積由688平方呎至 868平方呎，外連平台面積由324平方呎至692平方呎，間隔均為三房套連儲物室及洗手間設計。

是次介紹的38樓頂層單位B，實用面積868平方呎，是全個發展項目面積最大的住宅物業，屬三房雙浴室連套房設計，並設儲物室連洗手間。客飯廳外連623平方呎特大平台，外望高爾夫球場及深圳天際雙景。另主人套房配落地玻璃門，連接約69平方呎的觀景平台。而廚房亦採用三邊枱面設計，並配備廚房家電。

全盤共765伙 主打一房佔444伙

雲向合共提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由196至868平方呎不等，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的444伙及242伙。當中有4伙空中特色戶，屬三房套儲物室連洗手間設計，實用面積688至868平方呎，連特大平台。項目預計關鍵日期為2027年3月31日，樓花期約25個月。

2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。