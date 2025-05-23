映灣園心儀盤被「截糊」　好運買家打動業主　同價買返高20層單位

市況回暖，買家加快入市步伐。一位買家在心儀單位被搶走後，以相同價錢645萬元成功買入東涌映灣園一伙高層三房，折合呎價9,954元。原業主於2009年買入單位，帳面大賺362萬元離場，單位升值1.3倍。



中原地產副分區營業經理曹嘉華表示，該單位為映灣園15座高層D室，實用面積648平方呎，三房間隔，向東南享山景。

據悉，新買家為上車客，睇樓已一年，見近日樓市氣氛上升，故決定把握樓價低位置業。在一星期前新買家原本正洽購同座的一個中層同室單位，當時出價640萬元，惟最後被另一名買家出價多5萬元「截糊」搶走心儀單位。

↓↓映灣園15座高層D室↓↓

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相同價錢洽購高層單位、終打動業主

新買家其後參觀是次單位，而是次單位比之前的心儀單位高出二十多層，並叫價688萬元放售。新買家嘗試以相同價錢645萬元還價洽購，本來對減價期望不大，沒料到經過一星期的議價，最終業主態度軟化，答應減至645萬元沽出，累減43萬元，折合呎價9,954元。

代理：中層價錢買高層單位

代理指，是次買家成功以中層價錢買入高層單位，加上單位裝修企理，屬「筍價」成交。

原業主於2009年12月以283萬元買入單位，持貨約16年轉售，帳面大賺362萬元，單位期內升值1.3倍​。