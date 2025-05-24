西沙第1B期SIERRA SEA今日賣216伙　代理指有大手客斥1200萬購2伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA 今日（24日）進行另一輪銷售，合共241伙，當中價單佔216伙，折實平均呎價12,055元，另招標25伙。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，SIEERA SEA 1B期本輪銷售料可承接之前的旺勢，並沽清本輪所有價單單位。

【11:45】美聯布少明料可沽清本輪單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，SIEERA SEA 1B期本輪銷售料可承接之前的旺勢，並沽清本輪所有價單單位。他又提到，該行有至少5組買家有意購入兩伙，當中最大手買家有意入市3房戶及1房戶各一伙，涉資約1,100萬至1,200萬元，分別用作自住及收租。

按地區劃分，買家以新界區買家佔7成居多，餘下3成則為港九市區；按用途計則以用家主導，佔比約6成，另有4成屬投資者，主要乃看好其租務及發展潛力，預計入伙後的呎租達45元，租金回報則達4.5厘或以上。與此同時，由於項目屬上車盤，故約7至8成用家均為90後及00後的年輕客。

今早10時起開售216伙

銷售從今早10時正式開始，當中戶型涵蓋一房至三房，當中18伙一房、164伙兩房，以及34伙三房，實用面積302至807平方呎，折實價由325.9萬至1,102.2萬元，折實呎價9,951至13,761元。

共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積約650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。

日前有市場消息指初步估算已收到逾26,000個購樓意向登記，以價單216伙計，超購119.3倍。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。