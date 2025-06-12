「港版澀谷」藥房結業　加拿芬道巨舖叫租30萬　昔日金行月租3球

近年零售市道下行，商戶生意難做。有「港版澀谷」之稱的尖沙咀加連威老道及加拿芬道交界的十字路口，近日兩旁先後有藥房連環結業遷出，當中包括昔日由大型金行周生生以逾300萬元租用的加拿芬道53號全幢巨舖，近年由藥房承租地舖，不過最新結業遷出，舖位目前以30萬元重新放租。



加拿芬道全幢舖巨昔日月租逾300萬

據市場消息指，資深投資者吳根海持有的尖沙咀加拿芬道53號全幢物業，其租戶藥妝店近期已遷出，並重新以30萬元放租。據了解，該藥妝店在2024年3月以每月租30萬元租用。

事實上，該幢物業高峰期曾被周生生珠寶金行租用，月租高達逾300萬元，不過自7年前遷出後，曾作短租店，及後再租予上述藥妝店。

2016年高峰期曾叫價8.88億放售

據知上述全幢物業樓高4層，面積約5,529平方呎，由資深投資者吳根海等人於2008年5月以2.15億元購入，當時呎價38,886元，亦曾以意向價8.88億元連租約放售，惟一直未能售出。

尖沙咀加拿芬道53號全幢。（蔡偉南攝）

原由港資美妝保健品連鎖店月租50萬租用

另外對面馬路的於尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖，新近重新以45萬元放租，舖位面積約1,640平方呎，平均呎租為274.4元。

據知，該舖位原由港資美妝保健品連鎖店櫻花ZAKURA在2023年6月開始以月租50萬元租用，並用作開設旗艦店，惟該舖最近已遷出。

尖沙咀加連威老道及加拿芬道交界的十字路口，2024年8月份改為對角行人處，被外界稱為「港版澀谷」，不過近期交界位置兩間藥房及藥妝店均結業收場。（2025年5月底拍攝/蔡偉南攝）

較高峰期跌租50%

資料顯示，上述舖位再對上一個租客為藥房，由2018年起承租，至2021年租期屆滿，租期屆滿前月租約70餘萬元，而該舖早年曾由THE BODY SHOP租用。

至於該舖位租金高峰期要追溯至2014年，由一所韓國化妝品品牌Nature Republic承租，當時月租約90萬元。按此計算目前叫租45萬元較高峰期時跌50%。

尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖。（蔡偉南攝）