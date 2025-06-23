區內業主嫌單位唔夠住　755萬趁平買映灣園靚裝三房　低估價6.7%

最近拆息明顯回落，吸引自用及投資客趁低吸納。東涌映灣園一伙三房套單位近期獲用家垂青，因見息口吸引加上現有單位「唔夠住」，故斥755萬元購置多一伙單位自用，呎價10,080元。長情業主持貨15年，帳面勁賺三球半。



中原地產高級分行經理彭成裕表示，上述成交單位為映灣園15座極高層B室，實用面積749平方呎，屬三房套間隔，享海景。據悉，原業主於去年12月開價800萬元放盤，期內一直不願減價，日前有新買家出票洽購，態度誠懇，幾經議價後業主終減價45萬元，將單位以755萬元沽出，實用呎價10,080元。

↓↓映灣園15座極高層B室↓↓

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趁平多購一伙 低估價最多6.7%

代理透露，買家為區內業主，有見樓價及拆息已大幅回落，且回到低位水平，因本身單位不夠住，所以趁平多購一伙自用。據放盤相片可見，單位狀態良好，附精緻裝修，大廳空間亦見闊落。

另據網上銀行對物業進行估價，中銀網上估價為792萬元，而恒生估價為809萬元，即上述單位最新成交價較估價賣平約4.7至6.7%。

長情持貨15年 帳賺355萬元

翻查成交資料，原業主於2010年5月以400萬元買入單位，持貨15年，帳賺355萬元，單位期間升值近89%。