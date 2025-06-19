美聯：第三季住宅租金料創歷史新高　資金湧入樓市料漲2%

美聯物業於今日（19日）公佈樓市回顧及展望報告，表示今年第二季的整體樓市穩定，一手和二手住宅交投及租務皆顯著上升，並預計第三季會延續「租價齊升」情況，預計租金升約3%，樓價則升2%。



樓市第二季恢復穩定 一手交投創6年新高

劉嘉輝表示，關稅戰影響逐漸消散。綜合資料，今年一手成交量會錄得4,800宗，約增9.2%，創六年新高。二手市場則錄得1.17萬宗，約升13%，創9年高位。

劉嘉輝又指，5月份租金走勢圖較2019年7月時錄得38.33元的歷史高位相差約0.6%，啟德1號今年5月的平均呎租達48.5元，較2019年7月升37.4%。

內地專才增加 各間大學均增招學生

租金因內地專才增加而上升，5月私人住宅平均呎租約38.1元，較第一季升0.61%，美聯樓價指數則報126.49點，創2023年首季以來，首次出現租價齊升的狀況。

內地學生來港人數增加，帶來新的租務需求。2024年獲批來港學生簽證數字約7.45萬人，較2020年時約3.53萬人大幅增長約1.1倍。

8間資助大學非本地生人數逐步增加之外，政府亦將放寬6間自資院校的非本地學生招生限制，限額由10%及20%放寬至上限40%，將進一步增加非本地學生的租務需求。

hibor回落 低息環經持續

美聯續指，因低息環境持續，租金續升，錄得約2%的升幅，第三季樓價亦有望延續升勢，美國5月CPI數據低於市場預期，但亦未有推高物價。

據金管局資料，銀行總結餘增至超過1,700億港元，而銀行同業拆息(HIBOR)顯著回落，1個月HIBOR一度跌至約0.52厘低位，並持續徘徊。

預計第三季升幅持續

岑頌謙估計，今輪減息潮自2024年第4季展開，MMI由4.13%跌至最新5月份的2.8%，大減1.33厘。預計第三季延續「租價齊升」，豪宅新盤承接力持續，於6月首17日錄得19宗逾5,000萬元一手成交，連同4月及5月一併合計，共錄82宗，比起首季64宗增加接近3成。