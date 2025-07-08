商湯創始成員王康曼1.24億入市　呎價4.2萬低撈Shouson Peak洋房

豪宅新盤錄大額成交。新地（0016）旗下南區壽臣山Shouson Peak在6月份招標售出一伙四房洋房，成交價逾1.24億元，呎價約42,300元。單位售價創項目歷來最低成交。據最新資料，上述洋房新買家為3Capital AGI基金創始人兼首席投資官王康曼。



成交的單位為壽山村道一幢洋房，實用面積2,955平方呎，四套房間隔，外連640平方呎平台及568平方呎花園，設兩個停車位。單位在6月份以招標形式售出，成交價逾1.24億元，呎折合價約42,300元。

王康曼為商湯科技創始成員之一

據最新資料，上述新買家為王康曼（ESTHER），其名字與專注於全球人工智能領域的3Capital AGI基金創始人兼首席投資官王康曼相同，料為同一人。王康曼擁有超過20多年的投融資經驗，曾出任中國第五大銀行交銀國際資本市場部主管，負責海外IPO及股權配售，亦曾擔任荷蘭銀行分析師。她亦是商湯科技的創始成員之一。

資料顯示，Shouson Peak全盤推售至今沽出17伙洋房，成交價由1.24億至3.88億元，是次成交單位屬項目歷來售價最低的個案。

陳奕迅於2013年以2.31億購入洋房

項目過去不乏名人入市，當中包括著名歌星陳奕迅曾於2013年以2.31億元購入一幢19D號洋房，實用面積3,238平方呎，成交呎價71,426元。

著名歌星陳奕迅在2013年斥資2.31億港元購入壽臣山SHOUSON PEAK豪宅。（官網圖片）