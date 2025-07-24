黃竹坑滶晨II累收2000票　超額近21倍　明日首輪價單開賣88伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展項目滶晨II，於今日 (24日) 公佈最新銷售部署，表示明日將以首輪價單發售88伙，經核數後共接獲2,000張購樓認購登記，超額認購近21倍，並分開X、S、A及B四組銷售。該盤同時將於明日推出60伙三房至四房大宅招標。



銷售當日一共分X、S、A及B組，X組買家為招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可購買1伙；S組買家最少買兩伙指定單位，或3至8伙一般單位，兩者報道時間為下午4時30分至5時30分。

A組買家則可購買最少1伙指定單位，或2至4伙一般單位，報道時間為下午6時至6時30分；而B組則可購買1至2伙一般單位，報道時間為下午6時半至8時。

週五以價單形式發售88伙

滶晨II會於明天按首輪價單形式發售88伙，當中約有4伙三房及84伙兩房，實用面積介乎448至778平方呎，整批折實平均呎價為21,335元。價單定價為1,090萬至2,567.3萬元，價單呎價為24,330至32,999元。折實售價則為872萬至2,053.8萬元,折實呎價為19,464至26,398元。

其中入場單位為2座6樓D室，實用面積約448平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實價為872萬元，呎價為19,464元。