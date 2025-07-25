凱柏峰III今價單推售200伙　暫逾100伙被揀選

由信置 (0083) 及港鐵 (0066) 合作發展項目將軍澳日出康城凱柏峰III，於今日（25日）推售234伙，當中有200伙為價單單位，另外34伙為招標單位。發展商於尖東帝國中心進行現樓推銷，吸引大批買家到場。



【13:00】發展商表示，凱柏峰III今日進行現樓後首度銷售，至下午1時項目已有逾100伙被揀選。

將軍澳日出康城凱柏峰III。

中原陳永傑預計200伙可「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今日出席的買家中，約有三成為收租客，七成為用家，同時亦錄得一組客戶斥資約1,500萬元買入3伙，預料該200伙價單單位可「一Q清枱」。

同時亦表示，今年7月至今，一手成交約錄得1,500宗，已幾近追平上月全月紀錄，料7月全月可錄2,000宗一手成交。同時特朗普再次要求聯儲局減息，令減息機會增加，「供平過租」情況會更加明顯，從而可吸引投資者入市，預計下半年樓價有望「止跌緩升」。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑昨日到場視測買樓現場。（中原提供）

日出康城凱柏峰III。

信置近日公佈兩張銷售安排，於今日作新一輪開售，其中200伙以價單形式推售，當中A組買家可最少購買2伙或以上單位，而B組則可最少購買1伙。同時亦有34伙單位以招標形式發售，招標期則至9月底。

今日發售的單位當中，入場單位為3A座9樓E室，面積約283平方呎，屬開放式間隔，折實入場價為386.12萬，呎價約13,664元。

凱柏峰日前亦新加推6號價單約80伙單位，當中約有71伙一房、6伙開放式以及3伙連天台特色單位折實售價為402.6萬至514.4萬元，折實呎價為13,604至15,497元，整個推售項目折實平均呎價為13,788元。