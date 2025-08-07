恒地利奧坊累沽逾2200伙、吸金逾135億　第四季擬推第6期逾120伙

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，今日（7日）公布項目最新消息。發展商表示，利奧坊．首隅暫沽190伙，套現逾10億元，平均呎價19,700元，最快今年第四季推利奧坊項目第6期，涉逾120伙。



利奧坊系列累沽逾2200伙

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，近期租金及樓價皆升，庫存減少而新供應不多。旗下利奧坊．首隅暫沽出190伙或81％，套現逾10億元，平均呎價19,700元。整個利奧坊系列累沽逾2,200伙或96%，吸金逾135億元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左二）

最快第四季推第6期、共逾120伙

韓家輝續指，將計劃於今年第四季或明年第一季推售利奧坊項目第6期，共逾120伙，以中小型單位為主，屆時將貼市開價。他亦透露，利奧坊第7期將以中大型單位為主。

集團其他推盤部署方面，將於今年第四季推灣仔活道，涉及約170伙，以中型單位為主。另外推紅磡庇利街合共1300伙，以中小型單位為主。

夥中原地產開旗艦店

為配合項目銷售，項目亦夥中原地產設立旗艦店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美關係緩和及股票利好帶動，樓市7月一手成交超2,000宗，預計8月將達2,500宗。另外，暑假租賃旺季推高租金，中原城市租金（CRI）指數連升兩月創6年新高，刺激租轉買及投資需求。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，項目租務暢旺，細單位呎租普遍60至70元，部份更可達75元以上，回報普遍約3.5厘至超過4厘。