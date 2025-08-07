新世界與潤地北都兩地快將完成補地價　料涉20億、每呎低於1600元

新世界發展（0017）與華潤置地在2023年12月簽訂首個《北部都會區項目合作協議》，兩間公司共同發展北都區內元朗南兩個住宅項目，涉約1,800伙單位。



最新有報道指，上述項目與政府商討補地價的程序進入尾聲，相關補地價水平低於周邊地皮價格，市場預計每呎樓面補地價介乎1,500至1,600元，估計涉及超過20億元。



共同開發15萬呎用地 可建樓面面積72萬呎

新世界與華潤置地早於2022年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性。2023年簽署的合作協議，主要就北都共同發展制定框架，其中兩幅位於元朗南一帶，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執董馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地副總裁常穎(前排右)及新世界發展執董薛南海(前排左)簽訂首個《北部都會區項目合作協議》。

翻查資料，近年北部都會區內有不少地皮完成補地價程序，例如2025年4月份，由恒地（0012）、新地（0016）等財團持有的元朗洪水橋/厦村新發展區內第34B區住宅用地。有關項目經扣減業權人於換地附近，為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，業權人支付的補地價金額為約16.68億元，按發展商估算項目落成後可提供約2,300個房屋單位。

若以該幅用地預計可建樓面約116.25萬平方呎，以及補地價金額16.68億元計算，每方呎樓面補地價約1,435元。不過若再連同2.86億元工程費用合計，即補地價連政府設施工程費用涉及約19.54億元，每方呎樓面地價約1,680元。

洪水橋新發展區第34B區住宅用地的申請範圍及附近用地的規劃用途。（發展局圖片)

至於洪水橋新區第二宗原址換地個案，則於7月完成，為億京橋頭圍項目，用地位於第19B區，屬商住混合用地，面積約1.54公頃，將提供約93.6萬方呎的住用總樓面及約22.6萬方呎的非住用總樓面。估計項目落成後可提供約1,900個住宅單位。

該用地位於洪水橋橋旺街與橋盛街交界，距離屯馬綫天水圍站僅約300米，步程約3分鐘，十分便利。補地價金額為14.28億元，以可建總樓面約116.25萬方呎計，每呎樓面補地價約1,228元。