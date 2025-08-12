已故隱形富豪家族成員沽貨　2.08億沽九龍塘金巴倫道近萬呎屋地

市區豪宅地段錄得大額屋地成交個案。九龍塘金巴倫道一幅地盤面積近萬呎的屋地，新近以2.08億元沽出，承接新買家料為內地客。



上述地皮金巴倫道單號屋地，地盤面積9,678平方呎，現時實用面積約5,094平方呎。若以地積比率0.6倍重建，可建樓面面積約5,806平方呎。以最新成交價2.08億元計算，每方呎樓面地價約35,825元。承接新買家的英文名字為國語拼音，料為內地客。

原業主為已故隱形富豪 於深水埗黃金商場擁大量物業

資料顯示，目前由一家公司持有，其公司董事包括二位姓尹的人士。據了解，二人為坐擁深水埗黃金商場一帶多項物業、身家約4億元的已故隱形富豪的兄長及姊姊。

上述物業早於2002年以3,500萬元買入，其後公司董事曾出現變動，不排除曾「賣殼」。以目前成交價2.08億元計，較23年前高出1.73億元或4.9倍。