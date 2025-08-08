屯門海珠路住宅地今截標　高力：招標反應符合預期

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，今日中午（8月8日）截標，綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。就現場所見，項目截收至少8份標書。



高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，上述地皮招標反應符合預期，料發展商出價審慎。政府近年在住宅土地供應方面展現出更具策略性的調整方向，推售項目以中小型地皮為主，並選址於配套成熟的地區，務求在穩定供應的同時，提升市場承接力。是次位於屯門的住宅地皮正好體現此策略，預計可提供約525個住宅單位，規模適中，發展成本相對較低，因此吸引多家發展商積極參與競投。

根據房屋局最新數據，截至2025年6月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應錄得約10.1萬伙，較高峰期的112,000伙已明顯回落，雖然仍處高位，但反映市場正逐步消化現有供應。政府採取「一季一幅」的推售安排，正好回應市場變化，有助維持穩定的住宅供應節奏，對整體房屋市場具正面作用。同樣地， 第二季賣地計劃中的荃灣西地皮規模適中，其推出節奏與整體供應策略一致，有助維持市場穩定發展。

+ 2

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地。（地政總署資料）

地皮估值4.2億至7.9億、每呎料1500至2800元

有測量師表示，今次地皮規模又較細，可吸引多間發展商競投，料可接獲約6份標書。屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積47,018平方呎，可建總面積約涉及282,108平方呎。綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。