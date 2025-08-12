業主收樓兩星期　迅速3.4萬租出藍灣半島三房　即享3.8厘回報

踏入暑期租賃旺季，市場渴求租盤。小西灣藍灣半島一伙三房單位迅速以月租34,000元租出，呎租約41.9元。據悉，業主於今年4月購入單位，上月中才完成收樓，現迅速租出租金回報率近3.8厘。



世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島7座低層B室，實用面積為811平方呎，屬三房套連工人套房間隔，外望將軍澳日出康城開揚海景。

據悉，業主於上月中收樓後隨即推出市場放租，最初叫租34,500元，放盤兩星期後隨即獲新租客洽詢。新租客為外區客，心儀全屋裝修簡約，及業主特意更新了單位的電器及入牆設備供新租客入住。最終議價後減至34,000元租出，折合呎租約41.9元。

↓↓藍灣半島7座低層B室↓↓

+ 2

業主4月買入單位、即享3.8厘租金回報

代理指，藍灣半島上月共24宗租務成交，是屋苑近兩年來單月最多租賃成交的月份，租務暢旺。

業主於今年4月才以1,080萬元購入單位，而且收樓僅兩星期，現「即買即租」成功享3.8厘租金回報。