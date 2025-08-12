回流香港買家執平貨　1998萬馬鞍山迎海四房　上手8年帳蝕兩成

二手市場疲弱，馬鞍山迎海有四房業主以「蝕讓價」沽貨，成交價1,998萬元，單位樓價8年蒸發兩成。至於，新買家準備回流香港，怕錯失心頭好故特意返港買樓。



單位「蝕讓價」2280萬放售

美聯物業分行高級分區營業經理楊震霆表示，是次成交為馬鞍山迎海三期迎海．星灣御25座高層A室，實用面積1,390平方呎，屬四房間隔。

據悉，單位早前以2,280萬元「蝕讓價」放售，終減價282萬元或12.4%至1,998萬元沽出，呎價約14,374元。

馬鞍山迎海。

買家準備回流香港 原業主12年輸兩成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,221萬元，而恒生估價則為1,946萬元，即最新成交價亦在估價範圍內成交。至於新買家準備回流香港，怕錯失心頭好故特意返港買樓。

至於，原業主於2017年以2,515萬元購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面輸517萬元，單位期內貶值約兩成。