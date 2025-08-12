回流香港買家執平貨 1998萬馬鞍山迎海四房 上手8年帳蝕兩成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，馬鞍山迎海有四房業主以「蝕讓價」沽貨，成交價1,998萬元，單位樓價8年蒸發兩成。至於，新買家準備回流香港，怕錯失心頭好故特意返港買樓。
單位「蝕讓價」2280萬放售
美聯物業分行高級分區營業經理楊震霆表示，是次成交為馬鞍山迎海三期迎海．星灣御25座高層A室，實用面積1,390平方呎，屬四房間隔。
據悉，單位早前以2,280萬元「蝕讓價」放售，終減價282萬元或12.4%至1,998萬元沽出，呎價約14,374元。
買家準備回流香港 原業主12年輸兩成
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,221萬元，而恒生估價則為1,946萬元，即最新成交價亦在估價範圍內成交。至於新買家準備回流香港，怕錯失心頭好故特意返港買樓。
至於，原業主於2017年以2,515萬元購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面輸517萬元，單位期內貶值約兩成。
啟德維港‧灣畔第1B期周五價單首賣62伙 入場1333萬 同日招標4伙施政報告在即 地建會梁志堅：倡放寬100元印花稅至樓價上限600萬業主收樓兩星期 迅速3.4萬租出藍灣半島三房 即享3.8厘回報北角和富商場業主突爆違約 債權銀行或接管 年初曾招標惟無聲氣