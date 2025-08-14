明星屋苑又再蝕　頂層兩房天台戶連租約688萬沽　上手7年蒸發兩成

二手市場疲弱，明星屋苑西貢清水灣傲瀧再錄蝕讓。最新有頂層兩房連天台戶新近以688萬元連租約沽出，上手業主持貨7年轉手帳面貶值約22%。



世紀21西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧第23座頂層E室，實用面積457平方呎，連約381平方呎天台，屬兩房套間隔，望園景，終獲買家以688萬元連租約沽出，呎價15,055元，低市價5%。

至於，原業主於2018年2月以877萬元購入上址，持貨7年至今，是次轉手帳面蝕讓189萬元，單位期內貶值約22%。

傲瀧。(資料圖片)

最勁一宗勁輸49%

如連同是次成交，傲瀧年初至今最少錄18宗二手蝕讓離場，當中蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室、屬三房戶，實用面積968平方呎，在今年4月以1000萬元沽出，原業主持貨7年轉手輸49%。

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。