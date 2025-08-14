屯門NOVO LAND轉虧爲盈？一房十個月升值2.7%　 一手業主帳賺10萬

市場近期錄得多宗新盤短炒獲利個案，不過部分單位扣除使費後料屬明賺實蝕。屯門NOVO LAND 3B期一伙一房單位最新以386.8萬元沽出，呎價約13,247元。原業主於去年10月一手買入單位，帳面升值10.27萬元離場，賺幅不足3%。若扣除使費料需輕微實蝕2萬元。



中原地產副分區營業經理陳逸承表示，該單位為NOVO LAND 3B期2A座高層C室，實用面積292平方呎，一房間隔。單位近期推出市場放售，直至本月初獲新買家洽詢，最終以386.8萬元沽出，折合呎價約13,247元。

扣除使費需實蝕2萬

資料顯示，屋苑近期錄得數宗同類型一房二手成交，成交價由380萬元至403萬元不等，即是次單位造價合乎市價。

原業主於去年10月以376.53萬元一手買入單位，持貨約10個月，現轉手帳面獲利10.27萬元，單位期内僅升值2.7%。由於當時細價樓印花稅未獲寬減，單位仍需支付1.5%印花稅，若扣除稅務及佣金等使費後，料業主實際需蝕2萬元離場。