屯門地高估值37%批出　業界：市場對前景有信心、交易或成轉捩點

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，於上周五中午（8月8日）截標，截收8份標書。地政總署公佈，該項目由信置（0083）奪得，成交價10.89億元。以可建總面積約涉及282,108平方呎計算，每呎樓面地價3,860元，高過市場上限37.8%。



對於上述住宅地皮以理想價批出，有業界人士認為，可能受減息消息影響，反映市場對前景有信心，同時儘管市場仍然審慎，上述屯門海珠路住宅地的交易，或可成為轉捩點，為未來幾個月的市場活動及正面動力帶來希望。另有測量師預計，上述屯門海珠路住宅地皮，日後落成後每呎樓價可達約1.85萬元。



華坊：市場對前景比較有信心

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，地皮成交價高於預期，反映市場對前景比較有信心，可能受到短期內減息的消息影響。這幅地皮位於新界西，預計有一定潛在買家及用家，估計日後落成後會以精品豪宅細單位為主。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明

世邦魏理仕：此交易或為轉捩點、市場情緒逐步穩定

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，上述屯門海珠路地皮中標金額為10.89億元，折合每呎地價約3,860元，超出市場預期。該地皮規模龐大，預計可興建逾600個住宅單位，加上未來將設有港鐵站，令其成為具吸引力的發展機會。此結果反映出發展商對市場仍具一定信心，顯示市場情緒有望逐步穩定。

她又指，儘管市場仍然審慎，此交易或可成為轉捩點，為未來幾個月的市場活動及正面動力帶來希望。未來，成交量回升及庫存消化仍將是市場的關鍵重點。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延。

華坊指同區有穩定換樓需求 日後料每呎可賣1.85萬

至於華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次中標地價與去年年中同為有港鐵加持的小瀝源源順圍官地呎價「相若」。以是次中標地價計，在考慮發展商要有合理利潤下，預料將來項目每呎售價或為1.85萬元。梁沛泓又認為，屯門和元朗區一樣有穩定的同區換樓需求，而今次高地價成交亦會加強市民入市信心。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。