息口及樓價回落　廿四孝父母趁機入市　690萬買朗城滙留愛兒自用

二手市場疲弱，有廿四孝父母趁機入市。最新有廿四孝父母見目前息口及樓價回落，決定擲690萬元買元朗朗城滙兩房，留給愛兒日後自用，呎價12,969元。上手持貨至今6年，轉手帳蝕逾一成離場。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為朗城滙5座低層F室，實用面積532平方呎，屬兩房間隔，單位以長形開則，內櫳闊落。

至於，原業主最初以約710萬元叫價放盤，經議價約20萬元後，新近以690萬元沽出，呎價12,969元。至於，新買家為廿四孝父母，因見目前息口及樓價回落，決定為兒子舖路先買樓留給愛兒。又鍾情近鐵路盤及市中心，加上明廚明廁市場亦買少見少，決定入市。

持貨6年帳面貶值逾一成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為692萬元，另恒生網上銀行估價為680萬元，即最新成交價在估價範圍內。

至於，原業主於2019年2月以約783.3萬元購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓93.3萬元，單位期內貶值約11.9%。