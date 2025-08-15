麗新紡織葵涌工廈百新大廈　申重建商住大廈涉253伙

有發展商就市區舊式工廈申請發展商住項目。麗新紡織新近葵涌和宜合道97至107號百新大廈，向城市規劃委員會遞交遞交重建申請，擬重建為一幢商住大廈，附設社會福利設施，項目涉及253伙住宅單位。



據城規會資料，百新大廈現為一幢15層高工業大廈，申請改變土地用途，由原先的「其他指定用途」註明商貿，改劃為住宅(戊類）2地帶。該項目地盤面積約29,761平方呎，擬議重建一幢樓高28層的商住大廈，並提供一層地庫作停車場。項目落成後將設有安老院舍及殘疾人士院舍，提供280至380個床位。

地積比率10.34倍

項目申請擬以地積比率約10.34倍重建，落成後總樓面約307,738平方呎；當中住用樓面面積佔約177,157平方呎，非住用樓面面積約130,581平方呎，其中不少於77,502平方呎用作上述的社會福利設施，另提供約74個車位。

申請人麗新紡織（LAI SUN TEXTILES COMPANY LIMITED）指出，考慮到政府政策意圖和社會需求的情況下，此次擬議的修訂旨在提供葵涌區更多的全新私人住房供應，並為長者和殘疾人士提供優質的住宿照顧服務。將現有的百新大廈改建為商住結合及附帶社福設施，通過私人倡議支持政府政策，能有效利用有限的土地資源及無需經過政府收地所致冗長的過程，亦能進一步帶動當地社區。