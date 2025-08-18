BLUE COAST II擬周內賣不少於110伙　夥中原地產推置業優惠

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（18日）公布最新動向，發展商表示最快周內展開銷售不少於110伙，又預告後續加推或提價至少5%。



長實副首席營業經理楊桂玲表示，項目上周末起錄3,000組準買家參選現樓，錄逾1萬人次參觀，亦有買家有意買兩伙或以上。至於現樓首批將推不少於110伙價單單位，另有四房戶招標。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，新一輪推售以第3座為主，後續加推主要分佈於第5座，不排除提價至少5%。

夥中原地產推置業優惠

另配合項目銷售，亦夥中原地產推置業優惠，由即日起至2025年8月31日，經該行購入Blue Coast II 兩房至三房單位的首30名買家，並委託出售或出租業主，可獲贈90天的「匙盤智安心」，金額500萬元。若物業再經由該行租出，可獲一年「中原收租保」保障額20萬元。