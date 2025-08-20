恒地THE HADDON加推46伙　折實均價微減2%　入場費480.2萬

恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON，加推5號價單涉46伙，折實平均呎價約18,786元，較對上一張價單賣平2%，入場費480.2萬元，周六先到先得推20伙銷售。



加推46伙 入場費480.2萬

是次加推46伙， 實用面積263及266平方呎，屬一房間隔，定價由542.6萬至590萬元，呎價由20,398至22,180元，扣除最高折扣優惠後，折實價由480.2萬元至522.2萬元，折實呎價由18,052至19,629元。

當中入場單位為6樓L室，實用面積266平方呎，屬一房間隔 ，折實價480.2萬元。

全盤453伙不設開放式

項目全盤提供453伙單位，不設開放式戶。單位實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎；兩房單位提供62伙，實用面積由309至417平方呎；三房單位提供20伙，實用面積大約392至430平方呎。另設平台及頂層特色戶，實用面積255至642平方呎，共佔20伙。