中原推「中原估算價」涉130萬伙私樓 以AI計算可追溯過去30年
撰文：黃祐樺
出版：更新：
中原地產今日（19日）宣佈推出「中原估算價」並可以在中原網頁免費查閱。而該估算方案是以AI作計算，可以提供過往30年、每年52個星期，以及全港約130萬個私樓單位，合共20億個估算價，而該數字並會在每周五更新。
值得留意的是，中原地產指該估算方案不單提供每周單位的估算價，更可追溯過去30年單位每周的估算價，另每周並可提供每個單位至每座物業的整體估值。
中原施俊嶸：提供縱橫向功能、可追溯過去30年單位每周估算價
中原集團行政總裁施俊嶸表示，中原估算價首次實現全港單幢舊樓至大型屋苑的歷史價格追溯功能，突破傳統估價局限。是利用發展局的開放數據，再結合中原地產的地區資訊，及前線掌握的市場叫價、約看頻率、放盤量等給予AI推算，創製而成。
施俊嶸續指，中原估算價提供縱橫向的功能，橫向不單提供每周單位的估算價，更可追溯過去30年單位每周的估算價。縱向，從每個單位至每座物業的整體估值皆可每周提供。相信未來由中原估算價衍生出來的數據將更全面更廣泛。
每星期將估算價按田土廳成交價格進行比對
中原數據科技首席科技總監吳煒溢指，「中原估算價」是中原地產對私人住宅物業市場價值的預估，通過中原大數據及利用AI深度神經網路（DNN）進行模型訓練設置權重，最後利用專有演算法計算得出。
同時經過反覆測試其準繩度，每星期均會將估算價按田地廳的成交價格進行比對，若以全港私人住宅二手成交的田土廳登記成交價與成交當日的中原估算價對比，有70%是在中原估算範圍內，而大型屋苑的更超過90%。
城大與市建局確立合作意向 「觀塘市中心 2.0」落成後設校外設施BLUE COAST II周六價單賣134伙 入場932萬 同日招標25伙四房市區鐵路盤都要慘輸 匯璽極低層4房2580萬沽 8年樓價蒸發逾四球藍灣半島三房放租僅1日 獲三枱客搶住租 終2.6萬「零議價」租出新都城三房「蝕讓價」放盤！教師睇樓2次擲680萬入市 高估價近8%