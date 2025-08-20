太古柴灣海德園示範單位曝光　樓盤定價參考港島區新盤│多圖

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園第一期，今日（20日）首度開放示範單位予傳媒參觀，項目將於本周六正式開放予公眾參觀。



太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目早前上載樓書後，在集團旗下的商場進行一連串推廣活動，期間成功接獲超過3,000宗查詢。項目部署於本周六開放示範單位予公眾參觀。

杜偉業透露，項目定價將參考港島區新盤。另外，集團非常睇好樓市前景，近期市場成交量大幅上升樓價回穩，反映買家的信心回歸。加上項目屬區內20年來首個大型住宅項目，相信需求龐大。

今日開放的示範單位為無改動兩房連開放式廚房戶型，以第3座39樓H室作藍本，實用面積573平方呎。單位樓高3.08米，間隔方正，客餐廳全長7米。飯廳旁為開放式廚房，設有L型工作枱面及高身酒櫃，提供充足儲物空間。廚房均配備歐洲品牌家電及廚具。

客廳外連露台。主人房方面特設轉角觀景窗，採納自然光線，並連接一個22平方呎的工作平台。