和生圍「皇宮屋」地皮再轉軚　住宅伙數大削8成、擬建649幢洋房

曾由中國恒大（3333）持有、其後2022年初被橡樹資本（Oaktree Capital）接管的元朗和生圍地皮，今年初（2025年初）申請增加項目的發展密度及樓宇高度，以發展成一個提供3,517伙、容納近萬人居住的小社區，較早前增加逾3.5倍。不過該項目最新又再改變發展部署，最新向城規會申請發展649幢洋房，即較今年初方案的住宅伙數大減約8成。



上述項目位於元朗和生圍，鄰近加州花園、新田公路，地盤佔地約2,232,581平方呎。

據最新發展方案，橡樹資本第三度更改方案，最新向城規會申請以地積比率約0.4倍，發展649幢樓高2層至3層（另設1層地庫）的洋房，以及4幢1至2層高（另設1層地庫）的會所及污水處理廠等，總樓面面積約89.3萬平方呎。該項目將會劃分2期發展，預計在2027年12月及2028年12月分階段完工。

↓新方案發展藍圖↓

兩年前曾申建789幢洋房

翻查資料，該地皮在2023年初申請興建789幢樓高2至3層高洋房，涉及住宅樓面面積共約893,032平方呎，其後在2024年獲批。

今年初一度大增3.5倍擬建3517伙

不過在今年初（2025年初）申請增加項目的發展密度及樓宇高度，以發展成一個提供3,517伙、分6期發展並容納近萬人居住的小社區，較早前增加逾3.5倍，住用樓面增加至約2,861,630平方呎，平均每伙約802平方呎，非住用樓面面積約40,904平方呎，當中包括安老院設施。

值得留意的是，項目原先由恒大於2018年以47.05億元向恒基（0012）買入。於2020年獲批興建268幢洋房，總樓面約89.3萬平方呎。而項目正中央位置為一幢近25萬平方呎的「皇宮屋」一號屋，以及一幢逾2萬平方呎的二號屋，其中「皇宮屋」一度被指是本港最大洋房。

原由恒大47億買入 兩年前42億完成補地價

而在2021年3月份，該項目完成補地價程序，涉及金額近42億元，以項目可建樓面面積約89.3萬平方呎計，每呎補地價為4,703元，而每呎總地價則高達9,972元。

申請人公司董事包括橡樹資本高層人員

上述項目申請人為盈邦企業有限公司（PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括橡樹資本（Oaktree Capital）的高層人員。據了解，中國恒大近年陷入財困後，該幅和生圍用地已被橡樹資本接管。

↓舊方案發展藍圖包含「皇宮屋」↓