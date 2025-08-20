何文田傲玟三房2710萬沽、上手狂蝕35%　創屋苑歷來最高蝕幅

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式推售。項目近日錄得一宗二手大額蝕讓成交，一伙三房套單位以約2,710萬元易手，呎價約19,018元。原業主於近五年前購入該單位，帳蝕約1,464.6萬元離場，樓價期內瀉約35.1%，創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。



帳蝕1464.6萬 創屋苑最蝕記錄

市場消息指，成交單位為傲玟2座低層B室，實用面積1,425平方呎，屬三房套間隔。單位最新以約2,710萬元成交，呎價約19,018元。原業主於2020年4月以約4,174.6萬元一手購入單位，當時呎價約29,300元。該業主持貨近五年，現帳面勁蝕約1,464.6萬元離場，樓價跌幅高達約35.1%。

對上一宗帳蝕約三成

翻查資料，該屋苑自入伙以來共錄得兩宗二手成交，對上一宗同為2座低層B室，於去年2月初以約2,921.3萬元沽出，呎價約21,687元。該業主持貨四年，最終帳蝕約1,263.3萬元或約30.2%。換言之，是次最新成交創下屋苑歷來最大蝕幅紀錄。

多次延誤交樓 遭接管重推

值得留意的是，傲玟發展歷程一波三折。項目原由銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有，其後因未能證明可應付工程超支，遭債主代表接管重推。項目亦歷經四度延遲入伙，最終延誤約22個月才正式交樓。

項目重推遇按揭困難、部分銀行拒批

此外，項目重推時亦面對按揭困難。在2023年中，部分大型銀行取態審慎，無意為上述樓盤的買家承做按揭。有意買入該盤的買家需留意相關情況，如未能承做按揭，或需要FULL PAY全數樓價。