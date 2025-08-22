紀惠湯文亮放售灣仔莊士企業大廈四層物業　每層意向價6000萬

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，新近再度放售旗下物業。第一太平戴維斯（香港）表示獲委任代理出售灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下、一樓、二樓及三樓，當中部份物業以交吉及部份連租約出售，買家可選擇分層購置，物業每層意向價約6,000萬元。



物業可分層出售 三樓由中菜館「星月居」承租

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，物業可分層出售，每層意向價約6,000萬元，平均呎價約1.25萬元至1.72萬元。至於該物業每層建築面積約3,488至4,790平方呎，地下設有五個地舖，現部分由小食店及便利店承租，三樓則由中菜館「星月居」承租。

湯文亮2007年以公司名1.229億買入

至於，上述放售物業原業主為「福臨投資有限公司」，在2007年以1.229億元買入，其董事包括紀惠集團行政總裁湯文亮（TONG, MAN LEUNG JACINTO）、其女兒湯振玲（TONG, CHUN LING JACQUELINE）、兒子湯振傑（TONG, CHUN KITJONATHAN）等相關人士。

值得留意的是，紀惠湯文亮近期連環放售集團及自身物業，當中包括以1.26億元叫價放售軒尼詩道452號及軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，又在今年４月以以1.38億元沽出自用的陽明山莊頂層相連大平層單位，呎價約29,896元。