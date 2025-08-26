新盤豪宅天價成交！山頂歌賦山道1號洋房10.88億沽　呎價達9.5萬

新盤市場錄得大額豪宅成交。由針織商人羅建生家族持有的山頂歌賦山道1、3、5號豪宅項目早前上載樓書後，今日（26日）錄得首宗成交，其中1號洋房以10.88億元沽出，呎價高達94,997元，售價料創近年一手新盤豪宅新高。



成交記錄冊顯示，上述單位為歌賦山道1號洋房，實用面積11,453平方呎，屬五房五套間隔，另設1,0357平方呎花園、3,035平方呎天台、130平方呎平台，以及589平方呎停車位，另連泳池及按摩池。單位屬項目中面積最大的單位，最新以10.88億元沽出，折合呎價高達94,997元。

↓歌賦山道1號洋房圖則↓

畢架山緹外豪宅最高成交價10.28億

值得留意的是，嘉里（0683）旗下的九龍豪宅項目「緹外」，於2024年8月以10.28億元售出一伙院墅A，呎價90,318元，當時創下九龍區一手新盤歷年成交價最高紀錄。而是次單位造價較其再高出6,000萬元。

項目由針織商人羅建生持有

資料顯示，山頂歌賦山道1、3、5號項目的賣方的控權公司為志富貿易有限公司，其公司董事包括羅建生、陳蝶玲、羅偉山及羅詠賢，其中前者與針織商人羅建生同名，料為同一人。

此外，翻查資料，羅建生近年亦有沽貨行動，如在2025年1月份以1.45億元沽出中環指標甲廈皇后大道中九號，最新有23樓1至3室，呎價約18,575元。羅建生持有至今逾30年，是次轉手升值8.6%，新買家以公司名義入市，公司董事為姜濤，其中文名與MIRROR姜濤撞名。