周末新盤錄189宗　黃竹坑BLUE COAST II加價後　周六即沽74伙

市場氣氛好轉，新盤紛紛展開新一輪銷售推銷貨尾。過去兩日（23日至24日）新盤市場錄得189宗成交。當中長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II於周六以價單形式開賣134伙，即日沽出74伙，套現超過10億元。



黃竹坑BLUE COAST II早前加價後於周六展開新一輪銷售134伙，即日沽出74伙，套現超過10億元。當日錄得最大手買家一連認購4個單位，總售價合計約4,900萬元。另外項目亦招標沽出6伙，當中最高成交單位為3座33樓A室，實用面積1,267平方呎，四房雙套間隔，成交價3,801萬元，折合呎價3萬元，創Blue Coast II最高成交金額和最高成交呎價的紀錄。

長實營業部首席經理郭子威表示，周六的銷售成績不但反映市場對物業質素的認可，同時亦意味市場有著明顯的復甦跡象。

黃竹坑BLUE COAST。

日出康城凱柏峰系列兩日累沽21伙

信置（0083）牽頭發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，於周末兩日累沽21伙，共套現逾1.12億元。當中錄得兩組大手客分別斥資近1,100萬元購買2伙一房單位作收租投資。其中最高成交呎價單位為2A座39樓E室，實用面積353平方呎，成交價544.2萬元，呎價15,416元。

信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰系列自現樓重推後沽出667伙，銷售金額逾43億元。全盤累計則售出1,512伙，共套現近115.1億元。

凱柏峰III

元朗朗日峰周末沽8伙

嘉里建設(0683)旗下元朗朗日峰於周末累售8伙，套現約3,816.3萬元，平均實用呎價約12,193元。最新售出單位包括11樓A室，實用面積393平方呎，兩房間隔，成交價496.68萬元，呎價約12,638元。另一伙為3樓E室，實用面積391平方呎，亦以兩房開放式廚房設計，以453.38萬元售出，呎價約11,595元。

項目推售至今共售出55伙，佔單位總數82伙約67%。總套現金額逾2.46億元，平均呎價約12,140元。