太古柴灣海德園首批120伙　折實均價17565元　一房入場640.7萬起

太古地產（1972）柴灣海德園今日（26日）公佈首張價單，首批提供120伙，戶型涵蓋一房至三房，折實平均呎價為17,565元，入場一房折實價640.7萬元起，呎價15,328元起。項目於明日開始接受認購登記，短期內推出銷售安排。



首批120伙 入場費640.7萬起

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，首批提供120伙，戶型涵蓋一房至三房，包括20伙一房、84伙兩房、16伙三房，實用面積418至899平方呎。單位定價由753.8萬元起，呎價18,033元起，扣除最高15%折扣優惠，折實售價640.7萬至1,944.9萬元起，折實呎價15,328元至21,614元起。

當中入場單位為2座5樓F室，一房間隔，實用面積418平方呎，折實售價640.7萬元起，呎價15,328元起。

明日起接收認購登記

杜偉業表示，項目是次定價參考了集團旗下黃竹坑海盈山售價，及近期港島新盤成交，相信是次定價合乎太古品牌價錢。項目將於明日起接收認購登記，短期內推出銷售安排。

對於後市，杜偉業指對樓市未來走勢充滿信心，因為樓價開始平穩，市場亦預期美國減息，整體市場健康發展。

太古地產住宅業務董事杜偉業。

屬柴灣區近20年唯一新盤項目、筲箕灣傲華折實均呎23,042元

翻查項目鄰近的新盤售價，由於柴灣同區已經近20年沒有新盤落成，所以需參考至筲箕灣區的新盤項目。對上一宗已為由協成行發展的傲華，項目於2023年6月推出，首批提供50伙，入場開放式由478.8萬元起，折實平均呎價為23,042元。

其次為本地老牌家族林氏家族旗下的One Eighty，於2019年10月推出，首批30伙，入場價352.84萬元起，折實均價23,805元。之後則要追溯至由新地(0016)發展的形薈，於2016年10月推出，首批143伙，入場價490萬元，折實均價17,732元.

太古與中巴合資以53億收購地皮

太古地產於2015年與中巴組合資公司以8.5億元收購項目地皮，太古及中巴分別佔公司8成及2成實質權益。其後於2021年進行補地價，補地價金額為45.4021億元。預期重批地段將發展的項目包括三座住宅大樓、零售空間以及一個有蓋公共交通交匯處，當中住宅部分料佔69,2276平方呎，連同所有收購成本53億元計算，即每呎地價約7655元。

海德園分兩期發展、全盤提供850伙

海德園分兩期發展，合共由三座住宅大樓組成，共提供850個單位。海德園第一期涉及592伙，主打兩房及三房。第二期目前申請預售中。

另外，項目地面層接連毗鄰約43,000平方呎的公共休憩空間，會所設施連園林佔地約80,000平方呎，提供約30項健身和休閒設施，包括首個在住宅項目設立的羅馬式高溫浴室。此外，項目特設約4,000平方呎戶外草地，以及25米長戶外泳池，配合常安街遊樂場等休憩設施。