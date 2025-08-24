BLUE COAST II周六即日沽74伙 高層戶3801萬沽、呎價3萬創雙破頂
撰文：蔡偉南
出版：更新：
長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，周六（23日）以價單形式開賣134伙，折實平均呎價約23,345元，入場費932萬元起，該盤即日沽出74伙，套現超過10億元。
長實營業部首席經理郭子威表示，周六的銷售成績不但反映市場對物業質素的認可，同時亦意味市場有著明顯的復甦跡象，特別是買家中不乏購置多過一個單位的大手客。售出單位中有6個4房單位以招標形式售出，當中的3座33樓A室，以3,801萬元沽出，呎價30,000元，創出Blue Coast II最高成交價及呎價新高。
周六發售戶型涵蓋兩房至三房，當中66伙為兩房，另三房佔68伙，實用面積443至759平方呎，價單定價1,071.3萬元至2,248.5萬元，價單呎價由23,203至29,625元，扣除最高折扣優惠，折實售價932萬元至1,956.2萬元，折實呎價20,186至25,773元。
