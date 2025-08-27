差估署：7月租金指數報196.3點　按月升0.56%　C類中型單位升最多

據差估署最新資料，2025年7月份私樓租金指數報196.3點，較2025年6月的195.2點，按月升約0.56%。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報200.2點，按月升0.6%；大型單位（D、E類）報151.5點，按月升0.73%。



C類中型單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報212.9點，按月表現持平；B類單位（431至752平方呎）報196.9點，按月升約1.08%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報167.2點，按月升約1.21%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報156.3點，按月升約0.93%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報140.4點，按月升約0.36%。

住宅租金料再升3至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%。