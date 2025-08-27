差估署：7月樓價指數報287.9點　連升四個月　首7個月累跌0.45%

據差餉物業估價署最新資料，2025年7月私樓售價指數報287.9點，較2025年6月份286.7點，按月升1.2點或約0.42%，連升四個月。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌27.68%，單計今年首7個月，樓價累跌約0.45%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報289.5點，按月升0.45%；大型單位（D、E類）報262.1點，按月跌0.19%。

C類中型單位升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報307.7點，按月升0.39%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報280.6點，按月升0.39%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報271.9點，按月升0.78%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報263.9點，按月升約0.15%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報256.6點，按月升約0.2%。

萊坊王兆麒：二手樓價短期將繼續受壓

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor未能維持低位去帶動按息回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價短期將會繼續受壓。

美國關稅繼續為全球經濟帶來不確定性，聯儲局很可能於9月減息0.25厘以推動經濟，預測樓價在未來幾個月會開始好轉，2025年全年樓價下跌最多3%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

料9月按息將回落至3%或以下

萊坊王兆麒預料，香港銀行會在9月內下調最優惠利率P約0.25厘，按息將回落至3%或以下，高息因素開始緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。他又預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年上半年回落至較健康水平。

短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至58,000至60,000宗左右。發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。