外資基金施羅德又輸！尖沙咀THE NATE淪銀主盤2.72億沽　狂蝕一半

外資基金睇錯市繼續蝕讓！施羅德基金於2016年以5.3億元買入的尖沙咀THE NATE全幢共居式物業，在2024年兩度求售物業，不過一直無人問津。消息指，該幢物業近月淪為銀主盤，最終以約2.72億元沽出，較9年前買入價帳面貶值約2.58億元或約49%。



市場消息透露，上述尖沙咀THE NATE全幢共居式物業的新買家，將採用短成交期或FULL PAY全數樓價，因此成功以低價買入物業。

上述物業為尖沙咀彌敦道176號THE NATE全幢，物業地下至4樓為零售基座，舖位包括食肆及咖啡店等。而5樓至12樓則為共居式住宅，提供71間套房及其所需配套，總建築面積約為32,000平方呎。物業以現狀及連現有租約出售，市傳最新成交價為2.72億元，折合呎價8,500元。

施羅德基金2016年買入價5.3億

翻查資料，上述尖沙咀THE NATE全幢共居式物業在2024年3月推出放售，叫價5.5億元，其後在同年10月份劈價至4億元蝕讓求售。不過業主施羅德基金早於2016年以5.3億元買入全幢物業，即最新成交價較9年前買入價，帳面貶值約2.58億元或約49%。

尖沙咀THE NATE

值得留意，施羅德基金近月亦有負面消息出現，該基金所持有的北角和富（WORFU）商場，因出現違約，債權銀行正考慮為該項目任命接管人，意味商場將淪為銀主盤。

資料顯示，商場業主由施羅德資本和Chelsfield亞洲基金財團支持、合資組成的一家公司持有，據悉商場被用作約15億元（1.9億美元）貸款的的抵押品，不過該公司今年較早時間出現貸款違約。