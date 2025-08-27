外資基金施羅德又輸！尖沙咀THE NATE淪銀主盤2.72億沽 狂蝕一半
撰文：蔡偉南
出版：更新：
外資基金睇錯市繼續蝕讓！施羅德基金於2016年以5.3億元買入的尖沙咀THE NATE全幢共居式物業，在2024年兩度求售物業，不過一直無人問津。消息指，該幢物業近月淪為銀主盤，最終以約2.72億元沽出，較9年前買入價帳面貶值約2.58億元或約49%。
市場消息透露，上述尖沙咀THE NATE全幢共居式物業的新買家，將採用短成交期或FULL PAY全數樓價，因此成功以低價買入物業。
上述物業為尖沙咀彌敦道176號THE NATE全幢，物業地下至4樓為零售基座，舖位包括食肆及咖啡店等。而5樓至12樓則為共居式住宅，提供71間套房及其所需配套，總建築面積約為32,000平方呎。物業以現狀及連現有租約出售，市傳最新成交價為2.72億元，折合呎價8,500元。
施羅德基金2016年買入價5.3億
翻查資料，上述尖沙咀THE NATE全幢共居式物業在2024年3月推出放售，叫價5.5億元，其後在同年10月份劈價至4億元蝕讓求售。不過業主施羅德基金早於2016年以5.3億元買入全幢物業，即最新成交價較9年前買入價，帳面貶值約2.58億元或約49%。
值得留意，施羅德基金近月亦有負面消息出現，該基金所持有的北角和富（WORFU）商場，因出現違約，債權銀行正考慮為該項目任命接管人，意味商場將淪為銀主盤。
資料顯示，商場業主由施羅德資本和Chelsfield亞洲基金財團支持、合資組成的一家公司持有，據悉商場被用作約15億元（1.9億美元）貸款的的抵押品，不過該公司今年較早時間出現貸款違約。
外資基金接火棒 北角和富商場慘淪負資產 誠哥又贏一仗｜燈神北角和富商場業主突爆違約 債權銀行或接管 年初曾招標惟無聲氣外資基金招標北角商場「和富 WORFU」 估值16億、料需蝕20%施羅德基金4億蝕放尖沙咀THE NATE全幢 較8年前買入價低25%施羅德基金海名軒3層樓面 取消明日拍賣 早前起標價低買入價5億施羅德基金海名軒3層商業樓面 月底拍賣推出 起拍價低買入價4成施羅德基金減磅放售 紅磡海名軒3層商業樓面下月底拍賣推出