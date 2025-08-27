恒地土瓜灣壹沐HIGHWOOD涉812伙　分兩期推出、首期提供401伙

恒地（0012）旗下土瓜灣道70號住宅項目，今日（27日）命名為壹沐HIGHWOOD，項目分兩期推出共812伙，戶型涵蓋一房至四房。項目第一期關鍵日期為2027年5月31日。



恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目分兩期發展，合共812伙，近半單位望海景。戶型涵蓋一房至四房，實用面積由230平方呎至832平方呎，另設特色戶，戶型涵蓋三房至四房，最大一伙832平方呎。

部署9月推售第一期

項目部署9月份正式推售第一期，有機會同月賣樓。當中第一期涉及401伙，主打一房及兩房，多數單位望海心公園，關鍵日期為2027年5月31日。另外第二期411伙，主打一房，部分單位望海景，關鍵日期為2027年7月31日。第二期有機會今年內推售。

他續指，該項目為市區重建項目，屬市建局構建的「東維港灣區」，臨海而建，距港鐵站五分鐘步程，並設總樓面面積約6萬平方呎的基座商場。

後市方面，林達民指樓市氣氛向好，息口趨低料推動今年一手交易超1.8萬宗。另外隨著人才入境計劃及投資移民等，為市場提供龐大的潛在購買力，料將惠及樓市。