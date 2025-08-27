上手慘蝕四球　炒家睇中執雞「蝕讓之城」三房　3個月快賺73萬！

樓價回升，部分投資者看準時機成功短炒獲利。元朗Park Yoho一伙三房單位收樓後即以798萬元沽出，呎價約10,866元。原業主於今年5月買入單位，持貨僅3個月帳面獲利73萬元，快速升值10%。



美聯物業助理區域經理張國成表示，該單位為Park Yoho 2A期第15B座中層B室，實用面積716平方呎，屬三房套連士多房間隔。據悉，原業主早前收樓後隨即叫價798萬元放售單位，短時間内獲新買家洽詢。新買家為外區換樓客，鍾情單位享內園泳池景，首次睇樓後即出價以778萬元承接，折合呎價約10,866元。

代理指，屋苑本月錄得11宗二手成交，是次單位成交呎價合符市價。

↓↓Park Yoho 2A期第15B座中層B室↓↓

一手業主持貨8年勁蝕35%放售

值得留意的是，再對上一個業主於2017年以1,088.3萬元一手買入單位，其後於今年5月以705萬元售予原業主，當時帳面需大幅蝕讓383萬元，持貨8年蝕幅高達35%。

原業主承接後3個月内賺73萬

而原業主於今年5月時以705萬元購入單位，現持貨3個月轉手，帳面快速獲利73萬元，單位期内升值10%，3個月時間成功短炒獲利。