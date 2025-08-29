荃威花園高層望海景兩房452萬沽　一個原因業主大賺逾4球｜多圖

二手市場回暖，荃灣荃威花園一位持貨44年的長情業主，新近以452萬元沽出高層望海景的兩房單位，是次轉手帳面升值432.3萬元或近22倍。至於，新買家為同區家庭客，因鍾情單位屬高層及向東南，決定入市。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃威花園F座高層F室，實用面積546平方呎，屬兩房間隔，可望海景。單位以480萬元叫價放盤，放盤近一個月以452萬元沽出，呎價約8,278元。

至於新買家為同區分支家庭，見單位高層、向東南，決家議價入市。換言之，單位放盤近一個月累減28萬元沽出。

長情持貨44年 升值近22倍

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為458萬元，而恒生估價則為472萬元。即最新成交價較估價低1.3%至4.2%。

至於，原業主1981年以19.7萬元一手買入單位，持貨44年，是次轉手帳面獲利432.3萬元，單位期內升值近22倍。