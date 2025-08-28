英皇中環The Unit Soho出租率逾9成　短期推般咸道28號、涉117伙

英皇酒店集團旗下位於中環半山奧卑利街租賃式住宅項目The Unit Soho，今（28日）開放示範單位。項目目前出租率超過9成，平均呎租約100元，現時餘下5伙單位待租。



個別單位呎租高見120元

英皇國際副主席楊政龍表示，項目自去年8月推出以來，深受內地專才歡迎。最新出租率超過9成，當中兩房單位最歡迎。呎租亦有明顯提升，平均呎租由去年的82元上升至今年約100元，個別單位更高見120元。項目現餘5伙待租，分別為2伙一房及3伙兩房單位，意向呎租約100元。客源方面，則半數為本地客，亦不乏內地專才客及外籍人士。

短期内推般咸道28號項目、料提供117伙

集團其他新盤部署方面，他指過往東半山宏德街1號及香港仔澄天銷情理想，僅餘天台特色單位待沽。觀乎息口向好及施政報告等利好消息浮現，集團將加快推盤步伐，部署短期內推售西半山般咸道28號住宅項目，合共117伙。

英皇國際副主席楊政龍。

預測下半年樓市量價齊升、看好租賃市場

談及樓市看法，楊政龍料下半年樓市向好。他分析，相信9月美聯儲議息結果將為市場帶來好消息。加上相信施政報告醞釀「購房通」及放寬印花稅等，屆時將提振樓市，下半年量價齊升。

至於租務市場，他補充，政府各項人才計劃熱烈，來港專才數量龐大，推動住宅租金向上。另外，香港IPO市場活躍，吸引跨國金融機構及科技巨頭加快在港擴展，大量高薪專業人士來港，因此看好租賃市場及租金回報率。

英皇國際副主席楊政龍。

中環The Unit Soho全盤69伙

項目共有69伙單位，實用面積由351至564平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，另設6伙特色戶。租客可選擇連傢俬租入或自置傢俬。