中環The Unit Soho示位曝光 採現代奢華風 睡房設落地轉角窗
撰文：李煥好
出版：更新：
英皇酒店集團旗下位於中環半山奧卑利街租賃式住宅項目The Unit Soho，今日（28日）開放一房連裝修示範單位。項目目前出租率超過9成，平均呎租約100元；現餘5伙單位待租。
該連裝修現樓示位位於16樓B室，屬一房間隔，實用面積323平方呎。單位附設全套裝修，採現代奢華風格，以淺金咖色為主調，採淺色木紋地板。
客飯廳開則方正，沙發位置鋪設淺色菱格地毯。落地玻璃玻璃趟門連接長形露台，外望大館及開揚街景，同時引光入室。屋內所有的大型傢俬齊備，淺色沙發與圓形餐檯連接客飯廳及廚房空間。
↓↓The Unit Soho16樓B室↓↓
主人房設落地轉角玻璃窗
廚房採開放式設計，設淺金組合櫃提升儲物空間，並設鋁洗手盆方便清洗煮食用具。廚房亦齊備基本家電，例如洗衣機、電磁爐、抽油煙機、微波烤爐及雪櫃等。部分家電收納於組合櫃內，拉開櫃門可見。
主人睡房開則方正，設落地衣櫃及梳妝組合鏡櫃，落地轉角玻璃窗引光入室，外望中環街景。浴廁採分離式衛浴設計，將洗手台和馬桶及淋浴區獨立分開。
