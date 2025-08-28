恒隆撐共築・創業家2.0　創業者免租6個月　進駐山頂、淘大等商場

香港房屋委員會（房委會）早前推出「共築・創業家2.0」計劃，個別大型發展商支持相關計劃。恒隆地產（0101）表示，全力支持相關計劃，從近80份申請中選出三位青年創業家，為他們提供山頂廣場、康怡廣場及淘大商場優質舖位，以及六個月的免租經營期。



恒隆指，此舉旨在為創業家提供一個真實營商環境，讓他們測試商業概念，並與顧客直接互動以探索市場契機。除了免租經營期外，恒隆更為店舖提供基本翻新、全面的市場推廣支援、品牌曝光平台及接觸潛在顧客的機會，

香港房屋局局長何永賢表示，「共築・創業家2.0」計劃充分展現了公私營協作的價值，攜手將計劃擴展至私營市場。

恒隆地產首席財務總監趙家駒表示，非常高興能與房委會合作，於香港各區商場支持青年創業，集團角色不僅是提供實體舖位，更著重「賦能」（empowerment）， 助創業者將獨特想法轉化為可持續的業務。