中原投資收購YWCA西半山般咸軒　擬改建學生宿舍提供200個床位

中原投資今日（29日）宣佈收購香港基督教女青年會（YWCA）位於西半山般咸道「般咸軒」，並將其納入中原投資旗下學生公寓品牌「壹社」（CampusOne Communities）。現計劃改建為現代化學生宿舍，初步計劃提供200個床位。有資料顯示，上述「般咸軒」項目以3.35億元易手。



中原投資葉明慧：短期內將床位增至至少3000

中原投資行政總裁葉明慧指，是次新增項目屬拓展香港學生住宿市場重要一步，目標是在短期內將床位數量增加至至少3,000個。

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，對於成功收購般咸軒項目感高興，可以為香港大學及周邊院校的學生提供極具便利的住宿選擇。至於「壹社」另一個尖沙咀學生宿舍項目「一步居·117」亦在兩個月內實現百分之百入住率。

原為香港基督教女青年會物業 今年8月3.35億沽

翻查資料指，西半山般咸道「般咸軒」原為香港基督教女青年會（YWCA）旗下物業，地盤面積約4,222平方呎，屬服務式公寓，提供94間客房。在今年5月以推出市場放售，當時市場估值4億元，最終在今年8月以3.35億元沽出。