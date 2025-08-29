高估價兼持貨十年都要輸　上水龍豐花園兩房400萬沽、貶值3.6%

二手市場續以蝕讓成交為主，上水龍豐花園兩房400萬沽，高網上銀行估價3.6％，上手業主持貨10年轉手帳蝕15萬元離場。



龍豐花園兩房400萬沽

中原地產分行首席分區營業經理楊浩鴻表示，是之成交為上水龍豐花園C座中層04室，單位實用面積333平方呎，屬兩房間隔，議價後以400萬元沽出，呎價12012元。至於，新買家為上車客，見屋苑位置方便，單位價錢吸引，即購入單位自用。

高網上銀行估價3.6％

參考同類成交單位為C座中低層04室，實用面積相同，於2025年7月以368.8萬元沽出。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為386萬元，而恒生估價則為387萬元。即最新成交價較估價高3.4%至3.6%。

據知，原業主則於2015年以415萬元購入上址，持貨約10年，是次轉手帳面蝕讓15萬元，單位期內貶值3.6%。