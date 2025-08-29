「蟹貨之王」上水天巒洋房　外籍客9年蝕千萬　跌穿15年前一手價

豪宅市場再錄大額成交。上水「蝕讓之城」天巒錄得今年首宗二手成交，一伙洋房最新以3,000萬元沽出，呎價12,225元。原業主於9年前買入，帳面蝕讓800萬元離場，單位貶值26%。值得留意的是，單位最初於2010年開售時的一手成交價為4,101.35萬元，即最新成交價較15年前一手價還要低出1,101萬元或27%。



市場消息表示，該單位為天巒日內瓦大道南雙號洋房，實用面積2,454平方呎，屬三房三套連工人套房間隔，設花園、車庫及天台。單位早前推出放售後近日獲新買家洽詢，最終以3,000萬元成交，折合呎價12,225元。

外籍客持貨9年帳面勁蝕800萬

資料顯示，是次單位屬屋苑今年首宗二手成交，對上一宗成交需追朔至去年12月，一伙實用面積面積1,818平方呎的雙號洋房，以2,188萬元成交，呎價12,035元。可見是次單位成交呎價較其略高出1.6%。

據悉，原業主為外籍人士，於2016年以3,800萬元購入單位，至今持貨逾9年，是次沽貨帳面蝕讓800萬元，單位期内貶值21%。若連使費計算，料實蝕逾1,000萬元。

跌穿15年前一手價、樓價蒸發1101萬

值得留意的是，單位最初於2010年一手推出發售，當時成交價為4,101.35萬元，即最新成交價還要跌穿15年前一手價，低出足足1,101萬元或27%。