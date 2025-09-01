買家三度議價　2480萬低市價買南昌站匯璽四房　2017年貨僅微蝕3%

樓價從高位回落3成，不過鐵路盤承接力較高，部分於高位入市的業主僅輕微蝕讓離場。南昌站匯璽一伙四房單位最新以2,480萬元沽出，呎價18,689元。原業主於2017年購入單位，帳面蝕讓85萬元，單位輕微貶值3%。



美聯物業高級營業經理翟曉明表示，該單位為匯璽2A期2A座低層B室，實用面積約1,327平方呎，屬四房間隔。原業主最初叫價2,800萬元，近期獲新買家洽詢。據悉，新買家因睇好後市決定「轉租為買」，參觀單位後曾三度議價，態度積極。原業主見買家具誠意，最終願意減價至2,480萬元成交，折合呎價18,689元。

低市價一成放售、輕微貶值3%

代理指，近期屋苑平均成交呎價為20,399元，可見是次單位呎價低市價約1成。

原業主於2017年4月以約2,565萬元購入上述單位，現持貨約8年轉手，帳面蝕讓約85萬元，單位期内輕微貶值3.3%。