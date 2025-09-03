啟德天璽．天短炒成功！10個月料實賺152萬　業主一原因沽貨離場

市況回暖，部分業主成功短炒獲利。啟德天璽．天有兩房連儲物房業主因有意買同屋苑最新一期數單位，決定以1,566萬元沽出手上單位。據知，原業主於去年11月一手買入單位，帳面獲利224.94萬元離場。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利約152萬元。



中原地產分行區域營業經理楊詠滔表示，是次成交為啟德天璽．天3座低層A1室，實用面積559平方呎，屬兩房連儲物房間隔，設開放式廚房，單位外望車站廣場及內園泳池景。

↓↓啟德天璽．天3座低層A1室↓↓

+ 1

有意購同屋苑最新一期決定沽貨

據知，原業主因有意購入同屋苑最新一期，故在收樓後即放售，最新以1,566萬元易手，呎價28,014元。至於，新買家因鍾情發展商品牌及用料，比較其他站頂新盤後，認為呎價吸引而地段優越，故決定入市自用。

持貨10個月料實賺152萬

據悉，原業主於2024年11月以1,341.06萬元一手買入單位，持貨短短10個月沽出，現轉手帳面可獲利224.94萬元離場，單位期內升值17%。即使扣除稅務等使費約73萬元，料業主仍能大幅獲利約152萬元。