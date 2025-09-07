「兩房價」買三房 柴灣杏花邨三房616萬沽 長情業主笑賺近六球
撰文：李煥好
出版：更新：
二手成交持續，有買家趁平加快入市。柴灣杏花邨一伙三房單位，最新以616萬元成交，貼近同區兩房單位造價，呎價10,980元。原業主長情持貨37年，帳面大幅獲利570.3萬元，期內樓價升值近12.5倍。
中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，上述成交單位為杏花邨35座低層4室，實用面積561平方呎，屬三房間隔，向西北，外望園景。代理透露，單位最新以616萬元成交，呎價10,980元。
而新買家為上車客，原本物色兩房單位，見單位與同區兩房戶的造價相差不遠，更附裝修，於是決定加碼購入自用。
較三個月前同類單位平22萬
參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層4室，面積間隔相同，於今年6月初以638萬元成交，呎價11,373元。換言之，上述單位較同類單位賣平22萬元或約3.5%。
上手長情持貨37年 帳賺近六球
翻查資料，原業主則於1988年以約45.7萬元購入單位作收租用途，持貨37年現沽出帳面獲利570.3萬元，單位升值近12.5倍。
美聯：8月工商舖註冊量跌約28.3% 市場憧憬減息、料成交量回升Ken Sir呂宇健Full Pay入市 300萬購沙田富豪花園 低估價36%信置油塘新盤柏景峰獲批預售 涉748伙、擬短期內上樓書懶理業主反價 連鎖酒樓斥1.8萬租新屯門中心三房、將作外勞宿舍錦上路柏瓏I、II 開學日撻12伙 涉樓價1.66億 眾買家輸1662萬訂信和黃志祥家族石澳大浪灣道超級豪宅 每月50萬租出｜多圖