「兩房價」買三房　柴灣杏花邨三房616萬沽　長情業主笑賺近六球

二手成交持續，有買家趁平加快入市。柴灣杏花邨一伙三房單位，最新以616萬元成交，貼近同區兩房單位造價，呎價10,980元。原業主長情持貨37年，帳面大幅獲利570.3萬元，期內樓價升值近12.5倍。



中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，上述成交單位為杏花邨35座低層4室，實用面積561平方呎，屬三房間隔，向西北，外望園景。代理透露，單位最新以616萬元成交，呎價10,980元。

而新買家為上車客，原本物色兩房單位，見單位與同區兩房戶的造價相差不遠，更附裝修，於是決定加碼購入自用。

杏花邨。（資料圖片）

較三個月前同類單位平22萬

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層4室，面積間隔相同，於今年6月初以638萬元成交，呎價11,373元。換言之，上述單位較同類單位賣平22萬元或約3.5%。

上手長情持貨37年 帳賺近六球

翻查資料，原業主則於1988年以約45.7萬元購入單位作收租用途，持貨37年現沽出帳面獲利570.3萬元，單位升值近12.5倍。