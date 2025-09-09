減息料樓價見底　90後上車客獲慈母資助　565萬買荃灣柏傲灣一房

二手市場表現疲弱，不過有90後年輕上車客因認為美國即將減息，料樓價應離見底不遠，全家出動睇樓數星期後，最終更獲慈母資助做業主，擲565萬元買荃灣柏傲灣一房。上手持貨8年帳面升值不足一成。



柏傲灣一房565萬沽

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣柏傲灣2B座中層F室，實用面積392平方呎，屬一房間隔，望開揚景。原業主在8月以575萬元叫價放盤，減價10萬元後以565萬元沽出，呎價14413元。

全家出動睇樓數星期 獲慈母資助上車

據知，新買家為90後上車客，全家出動睇樓數星期，因見美國即將減息，認為樓價離底不遠，獲慈母資助上車。參考對上一宗柏傲灣同面積成交單位，為B座高層F室，實用面積392平方呎，一房間隔。單位於今年6月以590萬元沽出，呎價15,051元。

至於，原業主於2017年1月以514萬元一手買入，持貨約8年，是次轉手帳面獲利51萬元，單位期內升值9.9%。