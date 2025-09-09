恒地土瓜灣壹沐加價2.5%加推81伙　折實均價18438元　入場456.3萬

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期加推81伙，折實平均呎價18,438元，較首張價單17,988元，加價2.5%，入場費456.3萬元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，昨日已收到超過900個認購登記，以首兩張價單共162伙計，暫超購4.6倍。



加推81伙 入場費456.3萬元

是次加推81伙，實用面積由269至465平方呎，屬一至三房間隔，定價由507萬至1,021.4萬元，呎價由18,536至22,546元，扣除最高10%折扣，折實價由456.3萬至919.26萬元，折實呎價由16,682至20,292元。

當中，入場單位為1座5樓G室，實用面積269平方呎1房，折實價為456.3萬元，折實呎價16,963元。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。