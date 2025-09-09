業主363萬「租轉賣」深井浪翠園兩房、貶值3成 收租4年都補唔返
撰文：李明珠
出版：更新：
樓價輕微回升，部分業主放棄收租轉而出售物業。深井浪翠園一伙兩房單位最新以363萬元沽出，呎價7,707元。原業主於2021年買入單位，帳面蝕讓160萬元，樓價貶值超過3成。
晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為浪翠園4座高層C室，實用面積471平方呎，兩房間隔。據悉，原業主買入單位後一直出租，直至近日見現時租客約滿在即，決定將單位放售。最初叫價398萬元放盤，其後一名外區租客視察單位環境後，隨即議價以363萬元承接，折合呎價7,707元。
原業主4年蝕超過三成
代理指，是次單位成交合符市價。屋苑一伙低層同類單位於上月以320萬元沽出，呎價約6,794元。是次單位造價較其高出12%。
原業主於2021年3月以523萬元買入單位，持貨4年轉手，帳面蝕讓160萬元，單位期内貶值30.5%。代理透露，單位市值租金約13,000元；假設原業主4年租金收入共62.4萬元，即使扣除收入仍未能追上樓價蝕幅。
