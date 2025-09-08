塔巴風球｜大興花園三房8號風球下518萬成交　造價2個月微升2.6%

強烈熱帶風暴「塔巴」襲港期間，有屯門區內換樓客以518萬元買屯門大興花園三房，經議價後於8號風球下買心頭好，單位造價較兩個月前微升2.6%。



8號風球下518萬沽

是次成交為屯門大興花園9座高層D室，實用面積587平方呎，屬三房間隔，在8號風球下以518萬元沽出，呎價約8,824元。據悉，買家為區內換樓客，預期減息後供樓會變得輕鬆，在成功議價後於8號風球下簽約買心頭好。

屯門大興花園。（網上圖片）

造價較兩個月前微升13萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為502萬元，而恒生估價則為536萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。參考同類成交單位為9座高層D室，實用面積相同，於2025年7月以505萬元沽出，反映同類高層造價較兩個月前微升13萬元或2.6%。

至於，原業主2000年以138萬元購入單位，持貨至今25年，是次轉手帳面獲利380萬元，單位期內升值2.76倍。